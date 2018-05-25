112 Re: Радар без предупреждения #2





(Пользователи) Сообщений: 12134

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 12:11 Автор реально что то не то говорит..

Водятелы что, предупреждают детишек, пешеходов, которых давят на смерть, что они разогнались?

Зачем законопослушному гражданину вообще предупреждения?

Это для таких как автор, лихачей, которые недавно сбили в Рудном 5ти летнего ребенка на глазах у матери и в Костанае, прям на тротуаре 13ти летнего пасана..