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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не чего мне личку засорять своим нытьем, претенз

При чем тут ты со своей личкой?
Мне она даром не нужна..
Говорю о жалобах в личку к администрации.
Я не сторонник этого..
Я люблю это делать глядя прямо в глаза и не отрывая взгляда и пусть знают все, если на то пошло..
Тихо и втихоря за глаза жаловаться администрации не могу..
Это не мое..
Ты не админ к слову..
Профайл

§ Обликоморале
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ну так ты это и предъявляй тем кто это делает.
Ко мне какие претензии?
Или у тебя уже в привычку вошло голословно пороть что не попадя.
Следи за своим языком.
А то реально уже что то путать начал.
Профайл

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ко мне какие претензии?

А где ты их увидел по отношению к себе?
Ты администратор?
Профайл
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