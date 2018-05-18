Цитата: Обликоморале:

Не чего мне личку засорять своим нытьем, претенз

При чем тут ты со своей личкой?

Мне она даром не нужна..

Говорю о жалобах в личку к администрации.

Я не сторонник этого..

Я люблю это делать глядя прямо в глаза и не отрывая взгляда и пусть знают все, если на то пошло..

Тихо и втихоря за глаза жаловаться администрации не могу..

Это не мое..

Ты не админ к слову..