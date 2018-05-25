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§ NG.kz
Радар без предупреждения
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32690
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На выезде из Лисаковска по ул. Ленина в сторону г. Рудного стоит радар. При этом нет никаких предупреждающих знаков.
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* drakon
Re: Радар без предупреждения
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13861
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не понял,а зачем тогда - Радар?
Чтобы Юрий перед ним - притормозил?
Проехал без нарушения,а затем опять -
нарушать ПДД?... :lol: :-o
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§ 112
Re: Радар без предупреждения
112


(Пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор реально что то не то говорит..
Водятелы что, предупреждают детишек, пешеходов, которых давят на смерть, что они разогнались?
Зачем законопослушному гражданину вообще предупреждения?
Это для таких как автор, лихачей, которые недавно сбили в Рудном 5ти летнего ребенка на глазах у матери и в Костанае, прям на тротуаре 13ти летнего пасана..
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§ 112
Re: Радар без предупреждения
112


(Пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И с каких пор новости автор отправляет по васапу, а не сам пишет их?
Получается это не народные новости, а очередные новости редакции..
А автор обязан сделать регистрацию на сайте и подписаться под данной в этом случае статьей..
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