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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Думаю недолго осталось.
Спросил у админов на форуме об остатке срока, промолчали.))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 07:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Он думает, что ему тут раздолье будет без серых.
Не угадал, гыы.
ПС: поставил блок на радикал и как стало замечательно, не вижу то что уже порядком поднадоело тут многим))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Какой погреб, кому ты тут рассказываешь.
По тому как ты хомячишь, уже с зимы поди на покупной бульбе сидишь.
Дачу с детской рабсилой второй год использует всего то, а пафоса то сколько.
Ухохатываюсь.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Какой погреб, кому ты тут рассказываешь.

Там у нас мешок остался только.
Остальное на посадку перебрали.
До тебя это так не доходит?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
поставил блок на радикал и как стало замечательно, не вижу то что уже порядком поднадоело тут многим))

Я пишу сам по себе и ставлю фоты для себя..
Не для тебя и не для многих..
Ты исходя из своей логики пишешь для меня что ли?
Так же пишешь для себя, так же хочешь быть человечеком, хотя бы тут, так же прячешься от реальной жЫзни в интернете..
И прячешься ты не для других.
Ты это делаешь только для себя лично..
Как и любой другой..
Это есть наш смысл нахождения в интернете, в данном случае на форуме НГ..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4505
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ващето форум и флуд общий.
Открой свою тему и пости там хавчик, как тп в инсте.
У тебя же нет ни какого уважения к другим форумчанам, которые просят тебя это не выкладывать.
Ты эта панимаещь, али совсем нет?))))
И это, свое субъективное мнение и мировозрение, не распространяй на других.
Не раз было сказанно, по себе не суди.
Не доходит.
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13861
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 25.05.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Скатертей у меня метражом в гараже лежит, не знаю сколько..

Были у меня - такие. ОТрезаешь,сколько надо,
стелишь на стол. После - сворачиваешь и в-
мусорку. Очень удобно было. Бумажные - они,
одноразовые... :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас позвонил Директор пляжа, его повысили..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Были у меня - такие. О

Сейчас и столы везде поменял, скатертями уже не пользуюсь.
Это когда стол такой, на котором обои клеишь, то скатерть нужна..
А так не практично..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
тебя же нет ни какого уважения к другим форумчанам, котор

Кому то кроме Уважаемых еще нужно мое Уважение и это оказался ты?
Мы тут Уважать друг друга пришли или комментировать какие то темы, независимо от Уважаемости?
Пусть выкладывают, я что, против?
И что за неблагозвучное название такое - Инста?
Вы бы своих жен учили Щи варить..
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