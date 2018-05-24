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≡ Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32687
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Набережная слева от моста по Тәуелсіздік.
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§ CHINOIS
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 14:56
Комментарий удален модератором.
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§ Volonter
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1405
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 24.05.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё патамушта-патамушта ступеньки не гранитные((
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§ Обликоморале
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вау, как шикарно. Девушка наверное хотела пройти квест "Подземелье набережной"
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§ Затоболец
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Затоболец


(Пользователи)
Сообщений: 150
Регистрация: 03.04.17
Отправлено: 24.05.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
быстро построили, быстро развалится
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§ 112
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну построй лучше..
Покажи свои плоды своей профессии для начала..
Чтобы понять как у них, нужно сравнить с тем, что у тебя лично..
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§ Медный
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да это же трёхмерное граффити! Как реалистично! :lol:
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§ Dron
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 24.05.18 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ну построй лучше..
Покажи свои плоды своей профессии для начала..
Чтобы понять как у них, нужно сравнить с тем, что у тебя лично..

Провалился асфальт - сделай лучше! Ушла брусчатка в черную дыру на лестнице - построй лучше. Крыша обвалилась - накрой лучше и т.д.
А ты не хочешь выйти и сделать лучше? Или тебя и так все устраивает?
Хотя ты и так отменно показываешь плоды своей профессии - троллишь на отлично.
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§ Медный
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо завязывать с темой "покажи лучше".. т.е. этим тезисом, нам хотят сказать что лучше они не сделают, а если хочешь лучше, то сделай сам... Ну допустим я не каменщик и не бетонщик и не разнорабочий, но я знаю и понимаю что делали это такие же "непрофессионалы" от того и имеем такой результат...
Значит нужно тезис продвигать "кто то за это должен ответить"
;-)
PS: Кто-то, это - виновные

[Исправлено: Медный, 24.05.2018 - 20:32]
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§ 112
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Крыша обвалилась - накрой лучше и т.д.
А ты не хочешь выйти и сделать лучше? Или тебя и так все устраивает?

Хм..
Ты снова в корне не прав..
Если каждый будет делать свою работу лучше, то мир переменится..
Ты например, род деятельности?
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§ 112
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
этим тезисом, нам хотят сказать что лучше они не сделают, а если хочешь лучше, то сделай сам...

Это неправильный тэзис?
Ну перед входом в подъезд скользко и твой ребенок может голову там поломать..
Ты будешь ждать целый день уборщика и пальцем не пошевелишь, чтоб хотя бы копеешной чуток соли туда насыпать?
Какие же вы людишки все таки..
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§ Медный
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2246
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 25.05.18 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это неправильный тэзис?
Ну перед входом в подъезд скользко и твой ребенок может голову там поломать..
Ты будешь ждать целый день уборщика и пальцем не пошевелишь, чтоб хотя бы копеешной чуток соли туда насыпать?
Какие же вы людишки все таки..

естественно неправильный, разговор не о моём крылечке, а о лестнице на набережной ;-)
ты своё-то личное, с государственным не путай ;-)
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