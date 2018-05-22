Цитата: 112:

То есть если увидишь что там ребенок погибает, проедешь мимо, это ведь не твоя работа, это не Ютьюб?

Вот так вы все..

Поколение нулевых

При чем здесь разбитый контейнер и погибающий ребенок? Ну раз уж так... Ребенку я думаю помог бы любой, если б увидел что тот в беде, а вот убирать то что вывалилось с контейнера ОБЯЗАНЫ специальные службы.

А ты, тот кто из поколения 90х, проезжая мимо вывалившехся ламп из контейнера, погрузишь все содержимое себе в багажник и увезешь на утилизацию?