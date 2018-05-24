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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
всё это на газетке "ЗОЖ". Бу

Эти газеты, есть еще одна, приносят бесплатно почему то, уже много лет..
В хозяйстве хорошо годится..
И посуду какую при перевоске обмотать, и от люстры стаканы, и просто настелить под хороший ужин, и под деток всяких..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Стоит тебя без присмотра оставить, вмиг портишся.Смотри мне, не балуй.

Так присмотр в подполье отправили :-P
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Картошка так скажу египетская или как ее преподнесли что российкая, очень бяка..



Выглядит хорошо, но не вкусная, не как с моей дачи, я поленился на гараж просто ехать и доставать ее с погреба..
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§ elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1225
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И чтоб он плавал в море пива при обмытии

Водостойки они только в пресной воде, но можешь и в море. ;-)
ПС читай инструкцию
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хотя Директор, Доцент, Аноним и некоторые другие, навевают на меня теплые чувства..

А мы тебе не навеваем, штоле? Неблагодарный... 8-)
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и просто настелить под хороший ужин

Ну так-то да, если скатёртки никакой завалящей нет, то можно и газетку...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Водостойки они только в пресной воде, но можешь и в море

Да уш..
Сколько я тут денег получаю, думаю что не светит мне никакое море и тем олее океан..
Разве только на щелочное на стыке в Наурзумский с Камыстинским районом сгоняю..
Тяжело видеть..
Сейчас густая трава там поросла и на авто она его корябает..
А раньше ведь, туда лечиться многие ходили и пешим по 15 км..
Сейчас соли накупишь в ванну и лечишься..
Но там, там реально это круто, грязь, соль, ил, в который по щиколотку проваливаешься..
Поеду, обязательно сфотаю..
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так присмотр в подполье отправили

Не в подполье, а под прикрытием :-P
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Ну так-то да, если скатёртки никакой завалящей нет, то можно и газетку...

Скатертей у меня метражом в гараже лежит, не знаю сколько..
Брал раньше, такие деньги скажу, не малые..
И потом ножом что то, еще их резать надо, ну для гостей как то, это ладно..
Для себя практичней, а я практик, лично для себя, только газета..
Утром собрал и если есть силы то после употребления и все..
Пропылесосил пол и все..
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
очень бяка..

Дык она зелёная снутри
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

А мы тебе не навеваем, штоле

Я еще так и не понял кто ты есть..
Вообще я не запоминаю кто есть кто, только если более близкие отношения и постоянные..
Недавно вообще на днях только запомртл что такое Дрон..
По моему мы где то перпсекались там и он меня возненовидел, я это забываю, не могу запоминать..
Новеньких.
Стареньких помню еще..
МРТ наверно нужно пройти еще раз..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3601
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 25.05.18 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
МРТ наверно нужно пройти еще раз

А как ты в туннель томографа со своими габаритами и весом?
Проблематично наверное,тыж не застянь там :lol:
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 00:03
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 25.05.18 - 00:04
Комментарий проходит проверку.
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§ Сыкымы
Флуд и оффтопик (часть 3)
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 86
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 25.05.18 - 00:17
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
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