Цитата: Сыкымы:

Ну так-то да, если скатёртки никакой завалящей нет, то можно и газетку...

Скатертей у меня метражом в гараже лежит, не знаю сколько..

Брал раньше, такие деньги скажу, не малые..

И потом ножом что то, еще их резать надо, ну для гостей как то, это ладно..

Для себя практичней, а я практик, лично для себя, только газета..

Утром собрал и если есть силы то после употребления и все..

Пропылесосил пол и все..