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§ NG.kz
Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32687
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно услышал анекдот. Александр Лукашено приказал правительству Беларуси найти на своей территории залежи нефти и газа. «Да не вопрос!» - ответило правительство и пробурило газпропомовские трубы. Кто бы мог подумать, что нечто подобное случается и в Казахстане.
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§ Volonter
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1405
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 24.05.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но такое ощущение, что будет немного больше Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31082
Что-то зачастили с "ощущениями" министры... Вспомнилось, как один чиновник говорил про население Казахстана, что ещё 17,9 млн человек, но "такое ощущение, что уже 18 млн" (это ещё до официальной цифры 18 млн). А может они у нас на самом деле отлично, как говорит молодёжь, ВАНГУЮТ! В таком случае нам гордиться ими надоть!
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* CHINOIS
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В минэнерго пока руководствуются «ощущениями».

ну если судить по "ощущениям", то чиновники давно живут где-то между пятым и шестым небом, а не в Казахстане. Главное, евгений, вам нюх не потерять. Не стоит лезть в заоблачные верха, там могут дать по голове, даже такой очень умной, как ваша. и еще одним эмигрантом думаю станет в таком случае больше.
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§ сайлау курманов
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2734
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 24.05.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сытый голодного не разумеет, вернее богатый бедного не поймет
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Я вот тоже трачу много больше чем зарабатываю..
Вроде в тетрадке все записываю и все равно..
Ни у кого этих цифр не было по дебет кредиту, таких ощЮщений?
Иногда такое бывает..
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2243
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Я вот тоже трачу много больше чем зарабатываю..
Вроде в тетрадке все записываю и все равно..
Ни у кого этих цифр не было по дебет кредиту, таких ощЮщений?
Иногда такое бывает..

Это признание для налоговой, в первый же день? :lol:
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Это признание для налоговой, в первый же день?

А что, такого не бывает и ты впервые об этом слышишь?
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2243
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я например живу по средствам. сколько получил на работе столько и трачу, даже откладывать не получается.
И я впервые слышу, чтобы об возникших из воздуха деньгах не таясь заявляли при людно.
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§ 112
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Я например живу по средствам. сколько получил на работе столько и трачу, даже откладывать не получается.
И я впервые слышу, чтобы об возникших из воздуха деньгах не таясь заявляли при людно.

А вот так бывает..
Проживешь с мое, и даже не с мое, в любой даже молодой семье это так..
Потом и скажешь..
Меня уже не будет, но там скажешь себе..
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§ Медный
Re: Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…»
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2243
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
100 миллиардов это где то оседает... может у Марика? :lol:
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