Цитата: Медный:



Я например живу по средствам. сколько получил на работе столько и трачу, даже откладывать не получается.

И я впервые слышу, чтобы об возникших из воздуха деньгах не таясь заявляли при людно.



А вот так бывает..

Проживешь с мое, и даже не с мое, в любой даже молодой семье это так..

Потом и скажешь..

Меня уже не будет, но там скажешь себе..