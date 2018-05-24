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§ NG.kz
Недалеко от Аулиеколя горит степь
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32687
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вдоль трассы Аулиеколь - Астана, примерно на 10-15 км от Аулиеколя, горит степь. Об этом на WhatsApp "НГ" сообщил читатель, Анатолий Николаевич, работающий водителем большегрузного автомобиля.
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* CHINOIS
Re: Недалеко от Аулиеколя горит степь
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 14:53
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Недалеко от Аулиеколя горит степь
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Горит и горит пусть..
Меньше сорняков, больше удобрения..
Всегда так было и должно быть..
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§ Медный
Re: Недалеко от Аулиеколя горит степь
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2243
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 20:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
о чём это 112? что за нигилизм? Так ведь можно и о всём сказать...

так всегда БЫЛО, но ТЕПЕРЬ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
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§ 112
Re: Недалеко от Аулиеколя горит степь
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
но ТЕПЕРЬ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.

Это почему не должны сжигать камыши и сухостой по весне?
Чтобы потом пожалу в июле августе было так, чтобы дома сгорали вместе с людьми на трассах?
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§ Медный
Re: Недалеко от Аулиеколя горит степь
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2243
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
дома сгорали вместе с людьми на трассах?


где дома на трассах? ты там когда стакан ловишь, не пытайся выступать.
Выжиг травы, сухостоя и прочего осуществляется специальными службами... к чему ты свои фантазии излагаешь, мне непонятно
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§ 112
Re: Недалеко от Аулиеколя горит степь
112


(Пользователи)
Сообщений: 12116
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

где дома на трассах? т

На трассах водятелы..
Кстати на трассе и Лаврентьева, Пешковка, Глазуновка, где я чуть лошадей не сбил, Новонежика..
Ты сегодня родился?
Об Аман Карагае умолчу скромно..
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