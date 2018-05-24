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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2240
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, ты чего там опять несешь?
На хвилософию потянуло?
Стоит тебя без присмотра оставить, вмиг портишся.
Смотри мне, не балуй.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Женщина,убирает в доме,моет посуду и т.д.
Потому как это у неё должно быть в крови
Если она не заср...ка

Это не так..
Судя по твоей логике и не нужно теперь изворачиваться..
Не нужно говорить про одинокую женщину, и женщину в семье..
Если ты не убираешь в доме, где живет твой мушчина, то и все остальное ему будет не в радость, хоть тресни..
Тем более если ты ему не уделяешь элементарно внимания, считая свои деньги, которая ты на данный момент не готова ни с кем делить..
Я не психолог книжный, но жизнь кое как еще реальную понимаю..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3600
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.05.18 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если ты не убираешь в доме, где живет твой мушчина, то и все остальное ему будет не в радость, хоть тресни...

А я то думаю,шо ты у нас всегда не радостный,скулящий
И вспомнила по фото твоё убранство
Ср..ч конечно ещё тот
:lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Хватит..
Хотя бы соблюдай священный месяц мусульман и не порть нервы себе..
А сегодня у меня вкусная и здоровая пища..
Египетская картошка в мундире..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свекла с супермаркета..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Икра кабачковая с солнечной Европ..., счас помотрю..
А, с солнечного Узбекистана..



Я, за здоровую пищу!
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


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Сообщений: 81
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
И вновь я купил китайское дивное чудо..

Глянь - на сколь пролетел? :-) 013W7M
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ахахах.... Картошка с Египета, а свекла - с супермаркета!
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Глянь - на сколь пролетел?

Ну..
На заводе в Китае тогда оптом нужно брать, чтоб не пролететь..
А тут выбрал исходя из самой низкой цены с Каспий КЗ по городам обрасти, исключая магазин Т, у которого свои фишки..
58490 по моему..
Рэдми 4 брал за 59990..
Там есть и за 56 по моему, но доставка и тому подобное..
Заказал позавчера, сегодня взял по Толстово в магазине S..
Думаю это хорошо, сейчас буду симку резать..
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 81
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Снова фотки с бомжатника - пивас, икра кабачковая и всё это на газетке "ЗОЖ". Бухаешь, закусываешь и просвещаешься о здоровом образе жизни. 8-)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глянь ка, как хорошо пишется без троллей..
Хотя Директор, Доцент, Аноним и некоторые другие, навевают на меня теплые чувства..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох и нелегкое это дело, подрезать симки под этим самым..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подрезать получилось с третьего раза..
Симки не сгорают там?
А вот новую симку со 100 битами или мегабитами подрезать не пришлось..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и примитивное сравнение 4го и 5 плюс..
Практически одинаковых по сиыслу..
Понимаю, размер иногда не имеет значения, но все же..



Тут например легче быть на форуме НГ и можно избавиться от моего умирающего планшета ноте 10.1..
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