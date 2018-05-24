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§ NG.kz
Машины паркуются на пешеходном переходе возле мечети
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 32687
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас в мечети по ул. Маяковского проходят похороны, приехало очень много машин и автобусов, стоят гаишники. Почему машину ставят прямо на пешеходных переходах?
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§ bumerang
Re: Машины паркуются на пешеходном переходе возле мечети
bumerang


(Пользователи)
Сообщений: 139
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 24.05.18 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видел я это безобразие своими глазами. Там еще всю заправку Эталон заставили, что к колонке не подьедишь. Ментов не видел, если бы увидел, задал бы парочку вопросов про соблюдение правил ПДД
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§ 112
Re: Машины паркуются на пешеходном переходе возле мечети
112


(Пользователи)
Сообщений: 12105
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну мы когда на купания ходили около церкви, на то не жаловались..
Мои девчонки много расстояния из за этого прошли туда ладно, а назад еще после купки по морозяке..
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