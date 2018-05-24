Цитата: kbkz1980:

Женщина,убирает в доме,моет посуду и т.д.

Потому как это у неё должно быть в крови

Если она не заср...ка

Это не так..

Судя по твоей логике и не нужно теперь изворачиваться..

Не нужно говорить про одинокую женщину, и женщину в семье..

Если ты не убираешь в доме, где живет твой мушчина, то и все остальное ему будет не в радость, хоть тресни..

Тем более если ты ему не уделяешь элементарно внимания, считая свои деньги, которая ты на данный момент не готова ни с кем делить..

Я не психолог книжный, но жизнь кое как еще реальную понимаю..