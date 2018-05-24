Цитата: 112:

Ну построй лучше..

Покажи свои плоды своей профессии для начала..

Чтобы понять как у них, нужно сравнить с тем, что у тебя лично..

Провалился асфальт - сделай лучше! Ушла брусчатка в черную дыру на лестнице - построй лучше. Крыша обвалилась - накрой лучше и т.д.

А ты не хочешь выйти и сделать лучше? Или тебя и так все устраивает?

Хотя ты и так отменно показываешь плоды своей профессии - троллишь на отлично.