CHINOIS Re: Моя Деревенька и её окрестности. #12080





(Пользователи) Сообщений: 222

Регистрация: 02.03.17 (Пользователи) Отправлено: - 17:18 Дорогие друзья, по прошествии нескольких лет( помоему года 3-4) я вернулся на форум родного города.

Очень рад, что многие меня не забыли, что символизирует сразу количество личных сообщений, пришедших мне в соцсетях.

Очень рад видеть большинство из вас, даже тех, с кем не всегда совпадали мнения по тем или иным вопросам. О более грустных ситуация неприязния я сейчас говорить не буду, к сожалению, есть и такие. Но тем не менее, рад всех снова видеть, армия форумчан остается преданной своему делу и своим интересам.