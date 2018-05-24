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§ NG.kz
Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Карасуском районе оказался гражданином России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32687
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в пресс-службе ДВД Костанайской области сообщили, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими в течение суток задержан 46-летний житель с. Карасу, который дал признательные показания.
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§ Медный
Re: Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Карасуском...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2239
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
который с целью сокрытия преступления совершил убийство ученицы 4 класса

осталось выяснить: что он скрыл убийством?
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