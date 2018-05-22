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§ NG.kz
Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском дворе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32687
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.18 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера утром, отводя детей в детский сад, увидел, что специальный контейнер, который должен не допустить выброс в атмосферу паров ртути, содержащихся в энергосберегающих лампах, валяется.
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* Dron
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 24.05.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть если увидишь что там ребенок погибает, проедешь мимо, это ведь не твоя работа, это не Ютьюб?
Вот так вы все..
Поколение нулевых

При чем здесь разбитый контейнер и погибающий ребенок? Ну раз уж так... Ребенку я думаю помог бы любой, если б увидел что тот в беде, а вот убирать то что вывалилось с контейнера ОБЯЗАНЫ специальные службы.
А ты, тот кто из поколения 90х, проезжая мимо вывалившехся ламп из контейнера, погрузишь все содержимое себе в багажник и увезешь на утилизацию?
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* Dron
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 24.05.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Вот так вы все..

Так же как и ты!
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§ 112
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Dron:
Ребенку я думаю помог бы любой, если б увидел что тот в беде, а вот убирать то что вывалилось с

Это не так.
Смею тебя в этом разуверить..
Убрать 5 минут.
Он посмотрел и уехал.
Ребенок может пробежать, пораниться и отравиться за секунды..
А он смотрел целый день..
Это как яму посреди дороги вырыть, залить ее водой и снимать на Ютьюб..
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§ Медный
Re: Ртутьсодержащие лампы валяются разбитыми в костанайском...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2239
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Адрес домашний оставь, я тебе посылкой вышлю, а ты уже утилизируешь ;-)
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