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§ NG.kz
Дело о мошенничестве экс-сотрудника ДКНБ: свидетели дали противоречивые показания в суде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32687
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дело в отношении экс-сотрудника ДКНБ Костанайской области Бахыта УСЕНОВА продолжили слушать в суде Костаная № 2 сегодня, 24 мая. Со стороны обвинения в суд были вызваны два свидетеля, оба - действующие сотрудники ДКНБ
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§ Медный
Re: Дело о мошенничестве экс-сотрудника ДКНБ: свидетели дали...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2239
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вопросу утере диплома

вопросу утери диплома
:oops:
полный текст
Цитата:
он заходил ко мне по вопросу утере диплома,


[Исправлено: Медный, 24.05.2018 - 20:16]
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