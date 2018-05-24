112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11157





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 20:19 Цитата: kbkz1980:

переведи

Просто иногда, чтобы самоуспокоиться хоть как то, пытаешься спрятаться за кажущимися себе нужными словами..

Но ведь понимаем что в реальности все не так, не по книжному..

Это как напиться например, с горя, либо от счастия, но очнувшись после попойки вегда понимаешь - не произошло ровным счетом абсолютно ничего, как если бы ты не пил или чтобы не говорил в свое успокоение, как в данном конкретном случае..