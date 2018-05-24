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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой то сложный пароль мне дали на западненском..
Мой пароль от 1 до 4х был гораздо лучше..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня гонял в Костанай и на трассе расположились сотни тысяч полицейских, с Атырау, Ацтана, Шымкент, более десяти тысяч с Усть камена..
Назад когда они начали махать что то руками, водятелы поняли что мол пшли на крен с трассы и увеличили скорость до 160ти..
Прилетел Президент Трамп в Рудный..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вновь я купил китайское дивное чудо..



Моя захотела вместо рэдми 4 взять рэдми плюс 5..
Сегодня вновь 8е марта у меня..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3598
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.05.18 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
вновь я купил китайское дивное чудо..

Горечь в словах,Наверно уже осознал
Шо по любви с тобою жить никто не станет

:lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
по любви с тобою жить никто не станет

Хм..
Впервые слышу о то м, что мужик не делает для своей ничего, она для своего..
И любовь..
Думаешь в твои 45 она одинакова как когда то в 16?
Или в мои 50 еще можно любить как когда то лет 35 назад?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ты как в извращенной семье где нибудь в США, делать ровно наполовину и ни копейкой больше либо меньше..
Гендерное типа равентство..
Оно то тебе сейчас зачем?
Да и не понять тебе всего этого, пока нет своей половины..
Пала пала пала, палавина тебя...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А себе я хочу такую водную серию..
И чтоб он плавал в море пива при обмытии
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3598
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.05.18 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Шо ты ёрзать начал как уж на сковородке
Я тебе просто пояснила
О чем и сам знаешь
С твоей внешностью крайне проблемной
Скверным характером
И врождённым чувством лени
Светит жизнь только с доплатой бабе,
Шо ты нам и показал :lol: :lol: :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Светит жизнь только с доплатой бабе,

Ты как, не желаешь платить за любовь ничем, ни рожать детей, не мыть посуду, не приносить уют в дом, не делать своему мушчине приятное?
Живешь ради себя в свое удовольствие и рада этому чувству собственного неделимого ни с кем достоинства, все останется ведь тебе и никому больше?
Что, собралась все с собой забрать по окончании гарантийного срока организма?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Без троллей, за которыми скрывались Уважаемые, очень приятно работать..
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3598
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.05.18 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Шо вона мелет,переведи :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
переведи

Просто иногда, чтобы самоуспокоиться хоть как то, пытаешься спрятаться за кажущимися себе нужными словами..
Но ведь понимаем что в реальности все не так, не по книжному..
Это как напиться например, с горя, либо от счастия, но очнувшись после попойки вегда понимаешь - не произошло ровным счетом абсолютно ничего, как если бы ты не пил или чтобы не говорил в свое успокоение, как в данном конкретном случае..
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§ Сыкымы
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 78
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
переведи

Всё как обычно - стрелы переводит, "дурака" включает, фотки выкладыват, - знач, накатил уже.
Цитата:
112:
Без троллей, за которыми скрывались Уважаемые, очень приятно работать..

А это вообще перл изящной словесности...
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сейчас мы купили это..
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