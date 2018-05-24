Цитата: Валентин:

Хотели рыночную экономику? С добрым утром.

Если дешевле привезти зерно из РФ - его будут везти оттуда.

Если дешевле оттуда привезти муку - её будут везти оттуда.

Зря ты так. Сейчас набегут эксперты и будут талдычить что российское зерно вообще не зерно, а казахстанское самое лучшее в мире.