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§ NG.kz
«Вашу позицию трудно защищать»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32687
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Если вы будете свои проблемы всегда формулировать одним-единственным образом: «Субсидируйте нас », думаю, ответ на это будет «нет», - высказывание принадлежит председателю президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимуру КУЛИБАЕВУ, который 17 мая побывал в Костанайской области. Участвовал в заседании Регионального совета палаты, где в качестве проблемных прозвучали вопросы преимущественно из сферы АПК.
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§ Валентин
Re: «Вашу позицию трудно защищать»
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7391
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 24.05.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотели рыночную экономику? С добрым утром.
Если дешевле привезти зерно из РФ - его будут везти оттуда.
Если дешевле оттуда привезти муку - её будут везти оттуда.
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§ 112
Re: «Вашу позицию трудно защищать»
112


(Пользователи)
Сообщений: 12088
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 24.05.18 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По моему на селе сейчас не 42, а процентов 12 проживает..
Все остальные стали гаратскими..
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* Dron
Re: «Вашу позицию трудно защищать»
Dron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 408
Регистрация: 07.10.14
Отправлено: 24.05.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Хотели рыночную экономику? С добрым утром.
Если дешевле привезти зерно из РФ - его будут везти оттуда.
Если дешевле оттуда привезти муку - её будут везти оттуда.

Зря ты так. Сейчас набегут эксперты и будут талдычить что российское зерно вообще не зерно, а казахстанское самое лучшее в мире.
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