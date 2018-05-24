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Куратор темы: drakon
§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13853
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мы же гости у тебя. тащи все на стол.

Алекс,назначай день.А сегодня я уже отметил.

Пожарил себе картошки - по "Кабзоновски",
на сале,но сало оставил - Барбаре,сам
кушал с селёдкой... :lol: :oops:
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§ CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ну как же я мог вас покинуть. тем более футбол начинается.

я смотрю старая мафия начинает просачиваться на форум? все видимо ждали моего повления?:)))) или это я за своими войнушками немного от жизни откололся?
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13853
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
я смотрю старая мафия начинает просачиваться на форум?

Да, и Марик вон - появился.Марик - тебе слово,для приветствия... :lol: :oops:
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§ CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мы же гости у тебя. тащи все на стол.

я в гости со своим прихожу:) правильный гость.. Горилочка, сальце, сухпаек могу подкинуть:)
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§ CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дорогие друзья, по прошествии нескольких лет( помоему года 3-4) я вернулся на форум родного города.
Очень рад, что многие меня не забыли, что символизирует сразу количество личных сообщений, пришедших мне в соцсетях.
Очень рад видеть большинство из вас, даже тех, с кем не всегда совпадали мнения по тем или иным вопросам. О более грустных ситуация неприязния я сейчас говорить не буду, к сожалению, есть и такие. Но тем не менее, рад всех снова видеть, армия форумчан остается преданной своему делу и своим интересам.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13853
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Горилочка, сальце, сухпаек могу подкинуть:)

Мы, всему - рады. Эх бы у Алекса в гараже - собраться... :lol:
Только без Лилли. Они с Алексом футболом всех - задолбают... :oops:
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§ CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Только без Лилли. Они с Алексом футболом всех - задолбают...

При всем уважении, я футбол не перевариваю в принципе....
мне бы что-то типа ММА, К-1 и прочие UFC:))))
биатлон люблю:))))
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§ kbkz1980
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980


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Сообщений: 3595
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.05.18 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Опять уся баночное-химозное,
Огонёк бы с хреном накрутил
А то косишь прям под европейца :lol: :-P
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13853
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Опять уся баночное-химозное,

Ничего химозного нет там. Перец в горошек,
Соль морская в мельницах,соус чили,да и

Хрен для тебя - найдём...
:lol: :oops: :-o
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§ Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4492
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Курей синюшных Марику еще найди и разливного пива
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Страница 806 из 806«1...804805806
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