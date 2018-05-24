CHINOIS Re: Евгений ШИБАРШИН: «Такое ощущение…» #2





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Регистрация: 02.03.17 (Пользователи) Отправлено: - 14:40 Цитата: В минэнерго пока руководствуются «ощущениями».

ну если судить по "ощущениям", то чиновники давно живут где-то между пятым и шестым небом, а не в Казахстане. Главное, евгений, вам нюх не потерять. Не стоит лезть в заоблачные верха, там могут дать по голове, даже такой очень умной, как ваша. и еще одним эмигрантом думаю станет в таком случае больше.