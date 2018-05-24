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Куратор темы: drakon
* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Конечно было бы - желательно.
Не знаю,чего боятся?...

штрашшшно, что дядьки в синеньких мундирах найдут? не бойтесь, уже всех нашли:)))
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* Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 15:34
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