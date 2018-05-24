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≡ Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Набережная слева от моста по Тәуелсіздік.
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* CHINOIS
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 14:56
Комментарий удален модератором.
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§ Volonter
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1405
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 24.05.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё патамушта-патамушта ступеньки не гранитные((
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* Обликоморале
Re: Эх, красивый вид открывается с набережной Костаная
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вау, как шикарно. Девушка наверное хотела пройти квест "Подземелье набережной"
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