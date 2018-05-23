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Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот именно , что Вавилон , заговорят все на разных языках , основной - человечий забудут ...

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну , чего бы на прощание написать ещё , скажу как герой фильма " Калина красная " . , - " Шаноснье , вы все .. " , - это про тех кто придумал регистрацию .

§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9541
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.05.18 - 00:02
Комментарий удален модератором.
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.05.18 - 00:09
Комментарий удален модератором.

* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13845
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
написано - номер подтверждён.
смс - не получил... :-o
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13845
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то получилось,но надолго ли?... :lol:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13845
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю Гостей,на форуме - много.
Все - на регистрацию... :lol: :oops:
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13845
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Cчас попробую фотку - выставить

Что то Серого с утра - нету?... :lol:
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Что то Серого с утра - нету?...

скоро появится, не переживай. ты думаешь в сказку попал?
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 14:21
Комментарий удален модератором.
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13845
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 14:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я же - предупреждал,что коментарий
на иностранном языке - нарушение правил
форума.Теперь всем - ясно?... 8-)
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* CHINOIS
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Теперь всем - ясно?...

так точно, господин Дракон:)
русский язык считается за иностранный?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13845
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
русский язык считается за иностранный?

Пока что - нет... :lol:
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* Обликоморале
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4490
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Герр Виктор, как же теперь без Алекса то? Он же апосля тебя тут самый хлавный был. Без тык-мыка дохтура и подмосковного либерала? Думаешь реганутся?
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* drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13845
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Думаешь реганутся?

Конечно было бы - желательно.
Не знаю,чего боятся?... :lol:
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