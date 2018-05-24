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§ NG.kz
«Свалки Костаная». «Кафе» на свежем воздухе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фотографии несанкционированной свалки в 9-м микрорайоне Костаная прислал в редакцию пользователь сайта ng.kz под ником Yudjin. - Эта территория - на задворках ТУ-10, между домами №№ 7 и 8 - на протяжении нескольких лет зарастает порослью клена, бурьяном, завалена мусором, преимущественно пластиковыми бутылками и стеклотарой, оставленной местной «интеллигенцией» и подростками, - сообщил он.
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§ Горожанин_kst
Re: «Свалки Костаная». «Кафе» на свежем воздухе
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1116
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 24.05.18 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет Юджину! Я так понимаю он "смотрящий" за порядком в спальных микрагах?)
Просьба к нему соответствующая. Там в 8ке, на старом пустыре стройку затеяли. Этот пустырь в аккурат посреди микрорайона. Через него шли пешеходные тропинки, и автомобильная асфальтированная дорога. Лет 7-8 назад половину территории пустыря оградили под стройку...и заморозили. Уже акимы грозно говорили что землю отберут...однако год назад ограждение...перенесли и на вторую половину, закрыв пешеходные дорожки (между делом прихватив территорию обводного ливневого канала! который вроде как важнейшая для микрорайонов коммуникация!). Неделю назад бурно начали стройку. Поначалу патались вывозить землю КаМАЗами, а потом половину пустыря засыпали грунтом, извлечённым при строительстве фундамента, навернули целые карьеры. А в одно прекрасное утро перекрыли автомобильную дорогу, выставив самовольно запрещающие знаки. Теперь территорию вокруг обходить/объезжать надо, через дворы (люди терпели неудобства, обходили по автомобильной дороге, пока её не блокировали). А вокруг, непосредственно примыкая к территории, школа! и садик! между прочим, и дети и родители пользовались этими тропками и дорогой.
На вопрос "Кто позволил дорогу перекрывать?" Ответ был интересный "А Вы хотите, чтоб вам на голову, или машину что-нибудь упало?", т.е. деяние (с перекрытием) скорее всего не санкционировано.
Шёл слух что территория изначальна была взята Васильевым (ныне печально известным), кто и что там делает сейчас неизвестно, надписей о стройке, кто ведёт, что строят, согласований нет нигде.
Разузнать бы подробнее об этой стройке, с фотоотчётами соответствующими.

[Исправлено: Горожанин_kst, 24.05.2018 - 14:37]
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§ yudjin
Re: «Свалки Костаная». «Кафе» на свежем воздухе
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5318
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 24.05.18 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

...и тебе не хворать!
ну ты мне льстишь на счёт полномочий.
Да и ты больше написал, чем я знаю. Далековато от меня и не по пути... давно там проходил.
Слышал на одной из территорий стройка типа дома быта... вроде там стенд с проектом был.
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