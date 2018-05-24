Горожанин_kst Re: «Свалки Костаная». «Кафе» на свежем воздухе #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1116

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:25 Привет Юджину! Я так понимаю он "смотрящий" за порядком в спальных микрагах?)

Просьба к нему соответствующая. Там в 8ке, на старом пустыре стройку затеяли. Этот пустырь в аккурат посреди микрорайона. Через него шли пешеходные тропинки, и автомобильная асфальтированная дорога. Лет 7-8 назад половину территории пустыря оградили под стройку...и заморозили. Уже акимы грозно говорили что землю отберут...однако год назад ограждение...перенесли и на вторую половину, закрыв пешеходные дорожки (между делом прихватив территорию обводного ливневого канала! который вроде как важнейшая для микрорайонов коммуникация!). Неделю назад бурно начали стройку. Поначалу патались вывозить землю КаМАЗами, а потом половину пустыря засыпали грунтом, извлечённым при строительстве фундамента, навернули целые карьеры. А в одно прекрасное утро перекрыли автомобильную дорогу, выставив самовольно запрещающие знаки. Теперь территорию вокруг обходить/объезжать надо, через дворы (люди терпели неудобства, обходили по автомобильной дороге, пока её не блокировали). А вокруг, непосредственно примыкая к территории, школа! и садик! между прочим, и дети и родители пользовались этими тропками и дорогой.

На вопрос "Кто позволил дорогу перекрывать?" Ответ был интересный "А Вы хотите, чтоб вам на голову, или машину что-нибудь упало?", т.е. деяние (с перекрытием) скорее всего не санкционировано.

Шёл слух что территория изначальна была взята Васильевым (ныне печально известным), кто и что там делает сейчас неизвестно, надписей о стройке, кто ведёт, что строят, согласований нет нигде.

Разузнать бы подробнее об этой стройке, с фотоотчётами соответствующими.



[Исправлено: Горожанин_kst, 24.05.2018 - 14:37]