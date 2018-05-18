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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32681
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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* CHINOIS
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 215
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 14:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
или в гости приедете?:))))

а, нет я забыл, меня теперь будут искать не только КНБ, СБУ, ФБР, Интерпол и прочая (вырезано цензурой), но и еще какая-нибудь волшебная АБВГД-ка:)))) Вот только против моей слабоватая:))))
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§ Сыкымы
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
ну знаете вы теперь мой телефон и что?:))))
могу и адрес навать-легче станет?:))))

Ничего :-) Это нужно было, чтобы не прикрыли СМИ.
Цитата:
Тимур Гафуров:
Мы выполняем норму закона "Об информатизации". По поводу эффективности этой нормы - вопрос не к нам)

А по поводу анонимности/неанонимности сами знаете, кто тут истерику закатывал...
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§ ElleR
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
ElleR


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 10.08.16
Отправлено: 24.05.18 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все быстро и без проблем, спасибо за оперативность :-)
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* Обликоморале
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


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Сообщений: 4490
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:

Слава, 112 и северный простынь, будут сразу писать в Гаагу
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