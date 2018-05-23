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Куратор темы: drakon
гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот именно , что Вавилон , заговорят все на разных языках , основной - человечий забудут ...

гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну , чего бы на прощание написать ещё , скажу как герой фильма " Калина красная " . , - " Шаноснье , вы все .. " , - это про тех кто придумал регистрацию .

§ 07Litra
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9541
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 24.05.18 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гость:

soll ih dir sagen,das ass mir scheis-egal ist?
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гость
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 24.05.18 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
07Litra:

А то ! :lol: :lol: :lol: :lol:

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13840
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
написано - номер подтверждён.
смс - не получил... :-o
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13840
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то получилось,но надолго ли?... :lol:
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