NG.kz За пенсионными накоплениями - в суд



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 01:14 На данный момент Елена Олексюк свои два с лишним миллиона тенге уже получила. Но если бы ее не поддержали последовательно две судебные инстанции в Костанайской области, гражданке Российской Федерации после двух лет жизни там пришлось бы в Казахстан возвращаться, оформлять здесь вид на жительство как иностранке и снова выезжать на ПМЖ. Этот алгоритм действий вытекал из позиции Единого накопительного пенсионного фонда, не раз изложенной на процессах.

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