Цитата: elektron:

Как знать? Я уже боюсь тут писать. Вон теб

Тебе то чего бояться..

Так, они иногда просто любят показать другим, что типа и полноправных банят, и даже иногда Уважаемых стирают, но только затем, чтобы показать "что они ко всем одинаково относятся"..

Ну сегодня тебе влепили, это так, показуха просто для остальных..