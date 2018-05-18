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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32678
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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§ Добринцофф
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6050
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.05.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Получил новый пароль от администрации зашёл ,хотел сменить на свой,чё то не меняется.
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* Rexyn
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 18
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 24.05.18 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Получил новый пароль от администрации зашёл ,хотел сменить на свой,чё то не меняется.

Выдает ошибку? Какого рода? Что именно пишет
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§ kbkz1980
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.05.18 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы знать как его менять :lol:
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§ azlk
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1434
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ели долго мучатся, то что нибудь получиться)))
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§ Добринцофф
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6050
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.05.18 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
Выдает ошибку? Какого рода? Что именно пишет

Вот здесь же менять?


ничего не выдает ,просто с новым паролем на сайт не пускает.
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§ Обликоморале
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну все, вроде подтвердили. Осталось сменить пароль.
Но по ходу форум умирать начнет, так как в последнее время его основными писарчуками были серые.
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§ Обликоморале
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я что еще 50 коментов не набрал? Или меня на пожизненное как Марика в П...?))))
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* Rexyn
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Rexyn


(Администрация)
Сообщений: 18
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 24.05.18 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
просто с новым паролем на сайт не пускает.

Да, вводить там. Только что проверили функционал смены пароля - все отлично прошло. Напишите мне в личные сообщения, распишите подробнее. Попробуем разобраться
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* Змея Подколодная
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.05.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я нормально пароль поменяла, все хорошо.
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§ Volonter
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1404
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 24.05.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоже без проблем всё получилось!
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