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≡ «Грация и Сила!». Участник № 24 - Алина Гончарова		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Грация и Сила!». Участник № 24 - Алина Гончарова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32678
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конкурс «НГ» для тех, кто сделал себя сам. В конкурсе «Грация и Сила!» участвуют девушки и юноши в возрасте от 18 лет, которые любят фитнес и по праву гордятся достижениями в «строительстве» своего тела.
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§ CrazyBeaver
Re: «Грация и Сила!». Участник № 24 - Алина Гончарова
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 124
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 24.05.18 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смените название статьи)))
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§ kbkz1980
Re: «Грация и Сила!». Участник № 24 - Алина Гончарова
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3593
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.05.18 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И фигура и сама лицом мила,а самое главное диплом спорт.фака.
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§ Обликоморале
Re: «Грация и Сила!». Участник № 24 - Алина Гончарова
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4486
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 06:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

В кои века ты добра к конурсанткам)))
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§ лимон
Re: «Грация и Сила!». Участник № 24 - Алина Гончарова
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 687
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 24.05.18 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересненько, столько фитнес-инструкторов в городе, такая конкуренция, сколько они зарабатывают?
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