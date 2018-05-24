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§ NG.kz
Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32678
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но только в одном из районов. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе ГКП "КТЭК". Возобновление подачи ГВС на несколько дней раньше в пресс-службе объяснили ранним окончанием ремонтных работ.
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§ Алиса
Re: Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4115
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 24.05.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какое счастье нас ожидает)))
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* Змея Подколодная
Re: Горячую воду дадут раньше запланированного срока в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 458
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 24.05.18 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
какое счастье нас ожидает)))

Скоро из Вашего крана потечет Виски))) Центр осчастливят позже, ну мы подождем-с) Все равно первые две недели этой водой пользоваться нельзя)
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