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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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Вайпер .
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 24.05.18 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

А у меня комменты проходят . :lol: :lol: :lol: Вероятно я то ж " полноправный " . 8-)

Вайпер .
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 24.05.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
elektron, Rexyn, drakon Все тут присутствуют , только не пишут .

:lol:

§ elektron
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.18 - 00:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
А у меня опять высвечивает неверный номер телефона

У меня "номер телефона не подтверждён" Но может завтра, или вернее сегодня ещё изменится статус
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§ drakon
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13838
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У меня "номер телефона не подтверждён"

Получишь СМС с паролем,значит будет подтверждён... :lol: :oops:
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§ Добринцофф
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6047
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 24.05.18 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я не зарегился ,может проканает.
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§ Victor Yang
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10657
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.18 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Начиная где то с 2004-го, только "заезжие"

Садвакасов из местных был. Только вот по делам - хуже приезжих.
Цитата:
elektron:
Ну да, а что они более менее действительно хорошего сделали?

Мы же не знаем их "кухню" - что-то нужно выбить для региона, где-то инвесторов привлечь. Сложно оценить работу, о которой ничего не знаешь. Я вот проектировщик, а с точки зрения какого-нибудь разнорабочего дяди Васи без вышнего образования - сижу весь день перед компьютером, да бумагу пачкаю - нет бы нормальным делом заняться - пойти, например, разнорабочим на стройку - вот это работа, а не в кабинете весь день сидеть.
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§ CHINOIS
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 00:38
Комментарий проходит проверку.
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§ Victor Yang
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10657
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 24.05.18 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
меня опять высвечивает неверный номер телефона

Ты, случаем, его не через 8 пишешь?
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§ CHINOIS
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Садвакасов из местных был.

это не тот ли самый Нуралы, которого я ну публичный поединок вызвал, а он потом за спины ДВД и КНБ спрятплся?
сурьезный был дядька, так пугал, так обещал много-много и всего-всего:)))))
хотел бы я сегодня ему в глаза посмотреть. съел?!
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§ kbkz1980
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3590
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.05.18 - 00:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Ага,мерси,подсобил :lol:
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§ Медный
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2230
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 00:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вроде "регистрация" с 9 до 18
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§ Обликоморале
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 06:47
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4483
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 24.05.18 - 06:49
Комментарий проходит проверку.
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§ Тимур Гафуров
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 357
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 24.05.18 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Комментарии с сегодняшней ночи считать будете заново

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