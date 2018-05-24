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§ NG.kz
За пенсионными накоплениями - в суд
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.05.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На данный момент Елена Олексюк свои два с лишним миллиона тенге уже получила. Но если бы ее не поддержали последовательно две судебные инстанции в Костанайской области, гражданке Российской Федерации после двух лет жизни там пришлось бы в Казахстан возвращаться, оформлять здесь вид на жительство как иностранке и снова выезжать на ПМЖ. Этот алгоритм действий вытекал из позиции Единого накопительного пенсионного фонда, не раз изложенной на процессах.
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* drakon
Re: За пенсионными накоплениями - в суд
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13838
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 24.05.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я то свои пенсионные - выцарапал.
Барбара свои - подарила комуто... :lol: :oops:
Профайл

Гость
За пенсионными накоплениями - в суд




Отправлено: 24.05.18 - 01:46
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