112 Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области #16





(Пользователи) Сообщений: 12071

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:27 Еще немного..



Во Франции — 68 евро для обычных граждан, и 135 евро для хозяев заведений, допускающих курение. Правда, можно воспользоваться курилками, оборудованными мощной вытяжкой. В Италии — до 550 евро. В Испании — до 600 евро. В Австрии, Италии, Испании и Бельгии даже популярны туры по местам без табличек, запрещающих курение, где можно подымить за стаканчиком чего-нибудь крепкого. ВГреции — до 500 евро, а для хозяев питейных заведений, в зависимости от количества нарушений, может достигать 10 тысяч евро. При этом греки — самые курящие и недисциплинированные в Евросоюзе, игнорируют запреты на курение в барах и ресторанах.



В Великобритании — 50 фунтов стерлингов. В Японии размер штрафа разнится в зависимости от города и района. Средний штраф — 2000 йен, максимальный — 20 000 йен (примерно 8000 рублей). В Китае запрет на курение в общественных местах и наказание за нарушение применяются не повсеместно, в рамках эксперимента. Так вШанхае штраф составит от 2000 до 10000 юаней (290 - 1460 долларов). В Сириизапрещено курение в общественных местах и гражданам страны и туристам. За нарушение запрета — штраф от 45 до 870 долларов или тюремное заключение от трех месяцев до года..



Источник опять Ютьюб..