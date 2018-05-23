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§ NG.kz
За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32675
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Выкурив сигарету на ул. Базарной с. Денисовка, 52-летний мужчина выбросил окурок на дорогу. Этот факт установлили сотрудники ОВД Денисовского района, и тут же составили протокол об административном правонарушении.
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§ 112
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12071
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самый большой штраф в Европе придется заплатить за сигарету в Ирландии — около 3000 евро. В Бельгии штраф может достигать 1650 евро, в Германии — 1000 евро.Венгрия более лояльна к курильщикам — штраф всего в 40 евро. В Словении — 125 евро, а должностным лицам и хозяевам заведений — до 33000 евро. В Словакии — до 166 евро. В Чехии — 1000 крон. Однако курящим там пока попроще, благодаря залам для курящих в ресторанах, а в остальных питейных заведениях и ночных клубах— курение разрешено. В Хорватии — 135 евро, а для владельцев заведений, нарушивших правила, до 20000 евро.

Источник Ютьюб..
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§ 112
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12071
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще немного..

Во Франции — 68 евро для обычных граждан, и 135 евро для хозяев заведений, допускающих курение. Правда, можно воспользоваться курилками, оборудованными мощной вытяжкой. В Италии — до 550 евро. В Испании — до 600 евро. В Австрии, Италии, Испании и Бельгии даже популярны туры по местам без табличек, запрещающих курение, где можно подымить за стаканчиком чего-нибудь крепкого. ВГреции — до 500 евро, а для хозяев питейных заведений, в зависимости от количества нарушений, может достигать 10 тысяч евро. При этом греки — самые курящие и недисциплинированные в Евросоюзе, игнорируют запреты на курение в барах и ресторанах.

В Великобритании — 50 фунтов стерлингов. В Японии размер штрафа разнится в зависимости от города и района. Средний штраф — 2000 йен, максимальный — 20 000 йен (примерно 8000 рублей). В Китае запрет на курение в общественных местах и наказание за нарушение применяются не повсеместно, в рамках эксперимента. Так вШанхае штраф составит от 2000 до 10000 юаней (290 - 1460 долларов). В Сириизапрещено курение в общественных местах и гражданам страны и туристам. За нарушение запрета — штраф от 45 до 870 долларов или тюремное заключение от трех месяцев до года..

Источник опять Ютьюб..
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§ elektron
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Не знаю от куда такие данные. Но в Берлине 20-35 евриков, в Кёлне от 35-ти евриков. Кахдая коммуна сама решает какой штраф. Если без причинения вреда. Так например, если пожар устроишь особенно в лесу, то и 25.000 можно отдать и страховки не помогут ;-) . А так пока без проблем, бросил, растёр и дальше пошёл (при условии если урны нет) 8-) У полицаев дела поважнее есть. Кстати то же самое касается жвачки, правда пожаров от неё не происходит, но штрафы те же примерно.

[Исправлено: elektron, 23.05.2018 - 14:39]
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§ 112
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12071
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

А это правда?

-За показанный средний палец полагается штраф от 400 до 6000 евро, в зависимости от заработной платы хулигана. Даже за высунутый язык придется заплатить целых триста евро.

Если в сердцах вы скажете на кого-то «тупая корова» — готовьте 300 евро. Но «корова», видимо, не настолько оскорбительное слово, как «свинья», потому что за «тупую свинью» грозит штраф 500 евро. А
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§ 112
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12071
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот что то дешево пишут о Германии..

- Заядлым курильщикам нужно будет оплатить 20 евро за окурок, брошенный на землю. Однако, то ли это правило так открыто саботируется, то ли же просто на его нарушения даже полицейские смотрят сквозь пальцы, но окурки здесь валяются везде, даже на детских площадках.

Если зов природы застал вас в неподходящий момент, то справлять нужду под ближайшим деревом – это очень плохая идея. Так как штрафы могут быть от 20 до 500 евр
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§ 112
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 12071
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Ютьюб сильная вещь, где то так пишут, где то эдак..
Потому я не верю большинству с Ютьюба и осоьенно товарищу Медному, который вместо школы обучается по нему..
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§ elektron
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 20:15
Комментарий удален модератором.
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человек
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области




Отправлено: 23.05.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
окурки это да! это наш уровень! а как че реальное раскрыть, так только фальсификации, выбивание или того хуже пытки.. да.. это было бы смешно, если б не было так грустно..

§ elektron
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
-За показанный средний палец полагается штраф от 400 до 6000 евро, в зависимости от заработной платы хулигана. Даже за высунутый язык придется заплатить целых триста евро.

Прости Марик, табельку не пропустили :-x
Так что сам ищи. Кто ищет тот всегда найдёт ;-)
по табельке 4000, у нас штрафы не зависят от зарплаты, как правило.

[Исправлено: elektron, 23.05.2018 - 16:34]
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§ Медный
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2230
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.05.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто о чём а я вычитал здесь для себя главное
Цитата:
попросил суд не назначать ему штраф. Свою просьбу мужчина объяснил размером суммы, сообщив, что для него она является существенной и он не сможет ее выплатить.

"160 тыщ" маловата средняя зарплата, надо бы поднять
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§ elektron
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1220
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
маловата средняя зарплата

штраф в размере 5 МРП
;-)
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§ Медный
Re: За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2230
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 00:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Цитата:
штраф в размере 5 МРП, что составляет 12 025 тенге

а мужик
Цитата:
попросил суд не назначать ему штраф. Свою просьбу мужчина объяснил размером суммы, сообщив, что для него она является существенной и он не сможет ее выплатить.

и я почитав это говорю:
Цитата:
Медный:
"160 тыщ" маловата средняя зарплата, надо бы поднять


расшифровываю: это значит, что у мужика не 160к зарплата, и не 100 и даже не 60...
как то так :-x
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* CHINOIS
За брошенный окурок арестовали жителя Костанайской области
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 24.05.18 - 00:55
Комментарий проходит проверку.
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