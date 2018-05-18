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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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§ elektron
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Ваш СВ

Ну он не наш и не ваш, он сам по себе. Всё познаётся в сравнении. И это хорошо когда есть с чем сравнивать. Речь то в основном о Костанае, газета как вроде Костанайская. А так и я тут "чужой" и пишу иногда про то как тут у нас, хотя тоже не всё так гладко, как многие думают. Кому как повезёт. Но главное, что есть возможность такого общения. Надеюсь не пройдёт даром и для Костаная.
ПС: в хорошем смысле :lol:

[Исправлено: elektron, 23.05.2018 - 18:50]
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Вайпер .
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор пляжа:

По идее , тут в области непочатый край работы , некогда на далёкий Кустанай распылятся , когда мусоровозы на Дубну пойдут - поздно будет , а вы тут принципиальностью его восхищаетесь . То что бензин на 20 -30 коп , каждый день растёт , ему поровну , главное акимат куснуть . :-x

Вайпер .
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вы же восхваляете его , не я . Так же как начнёт ... по зарплатам он очень не прав ...

* Victor Yang
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10654
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.18 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор пляжа:
смысла в постах намного больще,

Смысл у него один - все дураки - один он д'Артаньян и ему нас жалко, кто до сих пор ещё здесь. Оценить объективно он не в состоянии. А насчёт остальных - разные есть.
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§ 07Litra
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
07Litra


(Пользователи)
Сообщений: 9541
Регистрация: 16.04.14
Отправлено: 23.05.18 - 23:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
"Ха-ха-ха! Д... ы, б... ь!!"

Это не Серый Волк,это алкаш из Германии.
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Вайпер .
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё раз , с тобой попрощаюсь - персонально . ;-)

§ elektron
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
главное акимат куснуть

Ну да, а что они более менее действительно хорошего сделали? Начиная где то с 2004-го, только "заезжие" и ни одного кто года 4-ре продержался. Каждые 1-2 года то сажают то освобождают.Цитата:
Вайпер .:
Вы же восхваляете его

Не восхваляю, а читать приятно. Да и хоть кто то в защиту Костаная пишет, ещё и Юджин. Он уж точно в курсе всех событий.
По СВ с зарплатами, не знаю. Везде хорошо, где нас нет. :lol:
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Вайпер .
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
я про , то , что в своём глазу не видит ...

Вайпер .
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 24.05.18 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проходят , комменты . :lol: Цитата:
elektron:

Много о себе , этот СВ возомнил , я акимат не оправдываю , но " форумными проститутками " , обзывать безнаказанно - это перебор .

§ elektron
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.18 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
тест

прошёл успешно ;-)
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Гость
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 24.05.18 - 00:07
Комментарий проходит проверку.

§ elektron
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.18 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
но " форумными проститутками " , обзывать безнаказанно - это перебор .

в пост 207 писал, согласен.
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§ elektron
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1219
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 24.05.18 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Rexyn:
тест2

удачно
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Гость
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 24.05.18 - 00:13
Комментарий проходит проверку.

§ kbkz1980
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3587
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 24.05.18 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А у меня опять высвечивает неверный номер телефона :-x
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