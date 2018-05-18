elektron Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов #210





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1219

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:40 Цитата: Вайпер .:

Ваш СВ

Ну он не наш и не ваш, он сам по себе. Всё познаётся в сравнении. И это хорошо когда есть с чем сравнивать. Речь то в основном о Костанае, газета как вроде Костанайская. А так и я тут "чужой" и пишу иногда про то как тут у нас, хотя тоже не всё так гладко, как многие думают. Кому как повезёт. Но главное, что есть возможность такого общения. Надеюсь не пройдёт даром и для Костаная.

ПС: в хорошем смысле



[Исправлено: elektron, 23.05.2018 - 18:50]