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≡ С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца обратился к населению ДВД Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца обратился к населению ДВД Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери новорожденного ребёнка, найденного в мусорном контейнере в Костанае. Ориентирован весь личный состав ДВД, начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК.
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555107
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...




Отправлено: 23.05.18 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мужик называет вещи своими именами :-)

§ FOMA
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...
FOMA


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 23.05.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К вечеру должны найти. Быстро не найдут если приезжая. Или вовсе не найдут если с другой страны. Народ в помощь.
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Ватсон
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...




Отправлено: 23.05.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фома посмотрел видео? Мнение не изменил?

§ FOMA
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...
FOMA


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Сообщений: 9
Регистрация: 19.07.17
Отправлено: 23.05.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ватсон:
Фома посмотрел видео? Мнение не изменил?

Крайний раз тебе скажу "зри в корень" проблемы. Не нужно путать теплое с мягким. Ты увидал жестокое убийство и требуешь с пенкой у ротика не менее жесткого наказания. А дальше что? Тут она конечно должна понести наказание и в первую очередь моральное. Я же говорю о первопричине поступка. Почему она так поступила? (страх, ненависть, финансовые проблемы и т.д.) И о возможном спасении в будущем невинных детей. Вот с этим нужно работать, разъяснять. Естественно не сейчас а до того как она выросла и такое сделала. Нравственное воспитание человека, слыхал? Чтоб в будущем не было повально таких поступков. И не нужно быть таким кровожадным, будь добрее. Учись жить ...
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Жанна Д'Арк
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...




Отправлено: 23.05.18 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели нельзя было просто отнести в детдом или больницу!? зачем убивать... не люди...

§ Anna
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...
Anna


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Сообщений: 6
Регистрация: 03.12.15
Отправлено: 23.05.18 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будем ждать новостей, жаль малютку...таких женщин надо наказывать.
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123
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...




Отправлено: 23.05.18 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сколько таких ненайденных .... плачу, грех..

Ватсон
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...




Отправлено: 23.05.18 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фома: во времена войны, той что великая отечественная, было гораздо больше проблем, в том числе моральных, финансовых да и страха, кажется было побольше в каждом человеке, но почему-то женщины не убивали своих детей. Они просыпались (а зачастую и не спали) кормили детей, шли на завод, собирали крошки для пропитания, в перерывах прибегали, чтобы покормить детей и постоянно бороться со страхом, голодом, холодом, войной... но никто не убивал своих детей. Ещё раз говорю, что такие кабинеты и телефоны доверия, если не в курсе, в Костанае давно функционируют. Тот кто хоть как-то хочет справиться с проблемой, находит пути Ее решения. Через дорогу от этой мусорки находится дом малютки, но мусорный бак оказался ближе. А наказания я хочу для неё, только потому, что в ней нет святого, и если она сделала это один раз, то уверен, что может произойти рецидив. И ещё раз говорю, не учи жить, слава Богу родители меня воспитали и жизнь меня научила жить. И это не кровожадность, это реакция на произошедшее! Согласен, что корень проблемы в том, что эту женщину не научили жизни, но это просто моя реакция на поступок.

§ Медный
Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2227
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 23.05.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ватсон и Фома, вы говорите совершенно о разном времени... Фома говорит что нужно предупреждать - воспитывать правильно, а Ватсон о том, что после преступления должно следовать наказание.. я не вижу противоречия. Вы оба правы, о чём спор? Завязывайте
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