Ватсон Re: С просьбой о содействии в раскрытии убийства младенца... #8







Отправлено: - 19:51 Фома: во времена войны, той что великая отечественная, было гораздо больше проблем, в том числе моральных, финансовых да и страха, кажется было побольше в каждом человеке, но почему-то женщины не убивали своих детей. Они просыпались (а зачастую и не спали) кормили детей, шли на завод, собирали крошки для пропитания, в перерывах прибегали, чтобы покормить детей и постоянно бороться со страхом, голодом, холодом, войной... но никто не убивал своих детей. Ещё раз говорю, что такие кабинеты и телефоны доверия, если не в курсе, в Костанае давно функционируют. Тот кто хоть как-то хочет справиться с проблемой, находит пути Ее решения. Через дорогу от этой мусорки находится дом малютки, но мусорный бак оказался ближе. А наказания я хочу для неё, только потому, что в ней нет святого, и если она сделала это один раз, то уверен, что может произойти рецидив. И ещё раз говорю, не учи жить, слава Богу родители меня воспитали и жизнь меня научила жить. И это не кровожадность, это реакция на произошедшее! Согласен, что корень проблемы в том, что эту женщину не научили жизни, но это просто моя реакция на поступок.