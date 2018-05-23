Цитата: аноним ББ:

ее и сейчас не будет для серых.

щас вспомнилось в связи с этими "ожиданиями" как все со "страхом" ожидали - "миллениум"))) Ахаха... Типа вот щас 2000 наступит и всё полетит в тар тарары... все компы зависнут , все настройки слетят, все данные полетят и иные сказки .... Прикольно вспоминать спустя уже 18 лет.... Дикости почти))))