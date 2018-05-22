Цитата: Народный контроль:

даже тень от предметов не изменилась! выложил фото с намерением очернить действие власти.



Твою власть даже битумной краской покрыть - будет только обеление.

Нет там теней. Пасмурно.

Участкового за органы привлекать. При обнаружении опасных предметов должен был вызвать службы и остаться до их прибытия. В данном случае МЧС, у которых есть инструкции на случай и разбитых градусников и массовых происшествий с упаковсками ламп.



Кстати в приличных европейских магазинах уже не купить ртутьсодержащие лампы.

Даже КЛЛ. Леруа Мерлен в Москве, последовали примеру, полностью убрали эту опасную продукцию с полок.