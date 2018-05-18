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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32672
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Ну так, когда своих мыслей нет, воруешь чужие. Которые по сути получются то к тебе и применимы. Ничего личного. Сам себя загнал таким высказыванием в партер.

* 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор пляжа:
партер.

Что то ты частенько употребляешь маргинал, партер..
Что с тобой не так?
Осталось 4 часа 13 минут, тебе тут жить, таким каким ты был, а ты еще разборки строишь с тем, кого тоде не будет через эти 3 часа..
Вы станете немного другими..
Форум тоже..
Без вас светлее что ли..
Так что пиши чего нибудь более нормального..
Профайл

программист
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приступаю к написанию скрипта, чтобы он отсекал сообщения определенных пользователей. Давно хотел, но незареганные мешались под ногами. А теперь станет, я думаю, намного проще.
P.S. Читаю форум только ради Серого Волка и Юджина.

Аноним
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» ...

С самого появления этой новости не покидает ощущение какой-то неправильности. Вот если бы написали "с 24мая, с 00:00" - тогда понятно. А то как в магазине, на ценнике написано - 9 990 тенге. Глаза видят одно, а умом понимаешь, что товар стоит 10 000 без 10 тенге. ;-)

Вайпер .
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да и пёс , с вами есть ещё много форумов , поинтересней . Жаль одно , будут историю Кустаная перевирать , таких очевидцев как я уже практически не осталось . В принципе и Кустаная уже нет , сплошной Костанай . :-x

Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Ты это, своей виртуальной указывай, как жить, что писать, чем дышать. И не стоит за меня переживать. :lol: Тень моя, тебя везде достанет. Судя по всему под гостем ты отписывался, коли встал на его защиту. :lol:
Можешь подниматся, тихонько.

§ Обликоморале
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 4480
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.05.18 - 22:32
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* 112
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 22:33
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12068
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 22:37
Комментарий проходит проверку.
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Страница 14 из 14«1...121314
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