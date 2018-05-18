112 Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов #196





(Пользователи) Сообщений: 12068

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 19:46 Цитата: Директор пляжа:

партер.

Что то ты частенько употребляешь маргинал, партер..

Что с тобой не так?

Осталось 4 часа 13 минут, тебе тут жить, таким каким ты был, а ты еще разборки строишь с тем, кого тоде не будет через эти 3 часа..

Вы станете немного другими..

Форум тоже..

Без вас светлее что ли..

Так что пиши чего нибудь более нормального..