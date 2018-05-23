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Куратор темы: drakon
Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Как , считаете , прикроют , " Деревеньку " ? :-(

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13834
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.18 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Как , считаете , прикроют , " Деревеньку " ? :-(

Не могу - знать. Зарегистрируюсь,поновой... :lol:
Профайл

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 01:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Заратустра не позволяет . С таким чувством , я слушал последнюю передачу ВВС на русском языке , потом эта радиостанция вовсе ушла из эфира , так же уйдёт этот форум . Останутся одни брехуны , да себялюбы . :-o

Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вспомнил февральскую ночь 2011 года , когда слушал на КВ , последнюю радиопередачу ВВС , на русском языке .

§ Серый волк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9610
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.05.18 - 02:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вайпер .:
Вспомнил февральскую ночь 2011 года , когда слушал на КВ , последнюю радиопередачу ВВС , на русском языке .

С разрешения Севы Новгородцева открою тебе страшную тайну!
Слушатель BBC достаточно грамотный зверь и вещание ушло из КВ в интернет.
Где до сих пор работает, правда из другого здания.

BBC Русская служба

Последняя передача на олдовом КВ, с замиранием диапазона, с легендарными КВ шумами, с иногда врывающейся морзянкой, но уже конечно без воя глушилок, была именно в 2011. перед выключением была передача 5 этаж.
В Москве вещание частично было на FM до середины двухтысячных. Для большого города с массой свободно мыслящих людей это было актуально.
Это было культом. Ни разу не слушавший BBC был потерянным для общества человеком.
Одичалым дикарямбам из акиматосов и их нурлыкунским утыркам этого не понять. :-)
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§ Серый волк
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9610
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.05.18 - 03:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Как будто Родных людей - потерял... 8-)

Может это. Им, немцам, разрешить без ахтунга и аусвайса по SMS писать в НГ?
Люди нормальные, временем проверенные, в порочащих связях не замечены!
Я захожу в деревеньку, интересно, читаю. :-)
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Вайпер .
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 23.05.18 - 09:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:

Кому , пишешь ;-) я на " radioscanner.ru " , не первые 5 лет , зареген ,С разрешения Севы Новгородцева

- лично встречался с ним . :lol:

* elektron
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1208
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну что Дракош, надеюсь до завтра! :lol:
И всем кто регистрацию пройдёт, до встречи! ;-)
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