Заратустра не позволяет . С таким чувством , я слушал последнюю передачу ВВС на русском языке , потом эта радиостанция вовсе ушла из эфира , так же уйдёт этот форум . Останутся одни брехуны , да себялюбы .
Последняя передача на олдовом КВ, с замиранием диапазона, с легендарными КВ шумами, с иногда врывающейся морзянкой, но уже конечно без воя глушилок, была именно в 2011. перед выключением была передача 5 этаж. В Москве вещание частично было на FM до середины двухтысячных. Для большого города с массой свободно мыслящих людей это было актуально. Это было культом. Ни разу не слушавший BBC был потерянным для общества человеком. Одичалым дикарямбам из акиматосов и их нурлыкунским утыркам этого не понять.
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