гость Re: Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев #7







Отправлено: - 20:16 "Акимы будут избираться местным населением - министр Бекетаев".

Вещи надо называть своими именами "Не местным населением, а из числа партийцев и внутри той или иной партии". Реально, население тута не при делах. На лицо избирательный подход в кадровой политике, если не партийный значит ты лишен права избираться и быть избранным. Как это все пляшет с нормами Конституции РК о равенстве всех перед законом, о недопустимости дискриминации по половым, расовым, социальным, политическим и иным критериям? Как раз простые граждане, не являющиеся членами партии, не являющиеся госслужащими, крайне редко замешаны в резонансных делах. Тогда уж лучше назначать как ныне, т.к. и так партийцы у руля везде и до тех пор пока смотрящий партийец не даст отмашку никого не назначают. Может надо было, шоб сельских акимов на сходах выбирали, а районных и городских на реальной конкурсной основе, отбросив партийную и иную принадлежности, а лучше всего путем онлайн голосования.