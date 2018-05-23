elektron Re: Флуд и оффтопик часть 3 #11123





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1208

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:06 Цитата: Victor Yang:

А какая проблема указать свой номер?

полагаю проблема не в номере. И раньше могли же обязать всех регистрироваться? Как в соц. сетях.

Просто не каждый "серый" пойдёт на это, да и пройдёт ли регистрацию вообще, тоже ещё вопрос?