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Аноним
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112: Почему не советские инженеры
В 1927 году русским физиком В. К. Фредериксом был открыт переход Фредерикса, ныне широко используемый в жидкокристаллических дисплеях. Всеволод Константинович Фредерикс (1885—1944) — русский физик и геофизик, основатель школы молекулярной физики полимеров и жидких кристаллов Санкт-Петербургского Государственного университета.
Не знал? Ну то-то же...

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3586
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.05.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объясните мне,что не так делаю.
Вбила свой номер,а высвечивает неправильный номер :-(
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10652
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.18 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вбила свой номер,а высвечивает неправильный номер

С 00.00 сегодня ночью регистрация будет работать.
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§ drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13834
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.05.18 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
а высвечивает неправильный номер

Наверное написано-номер не подтверждён,
потому,что его никто еще не проверял... :-o :-P
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1208
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и приближается час "Х". А некоторые всё ещё разборки ведут в других ветках.
;-)
Кого чем обидел, простите, кого не успел, прошу регистрироваться :lol:
А если серьёзно, жаль немного 8-)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 12064
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аноним:
Не знал? Ну то-то же...

Он не делал телевизеров это раз.
Во вторых, обучали его в Европе.
И в третьих его кпзнили НКВД..
И в четвертых он уроженец Польши..
Варшавец..
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10652
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.05.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А если серьёзно, жаль немного

А какая проблема указать свой номер?
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* elektron
Re: Флуд и оффтопик часть 3
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1208
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 23.05.18 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А какая проблема указать свой номер?

полагаю проблема не в номере. И раньше могли же обязать всех регистрироваться? Как в соц. сетях.
Просто не каждый "серый" пойдёт на это, да и пройдёт ли регистрацию вообще, тоже ещё вопрос?
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аноним ББ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 23.05.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
да и пройдёт ли регистрацию вообще, тоже ещё вопрос?


ты прав на 100 процентов. регистрации нет уже с ноября 2016.
ее и сейчас не будет для серых.
внесут номера телефонов зарегистрированным. остальных отсеют просто.
правда жизни. она такова. селяви по другому.
шершеляфам. тут проблема закопано..

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 23.05.18 - 20:56
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Ответить Новый топик
Страница 742 из 742«1...740741742
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