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§ NG.kz
Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.05.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 23 мая, с 24:00, на сайте «НГ» возможность комментирования статей, а также размещения сообщений в рубриках «Народные новости» и «Вопросы редакции» будет осуществляться только при наличии в Личном кабинете подтвержденного номера мобильного телефона.
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Директор пляжа
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов




Отправлено: 23.05.18 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:

Ну так, когда своих мыслей нет, воруешь чужие. Которые по сути получются то к тебе и применимы. Ничего личного. Сам себя загнал таким высказыванием в партер.

§ 112
Re: Сайт ng.kz вводит новую систему аутентификации комментаторов
112


(Пользователи)
Сообщений: 12064
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 23.05.18 - 19:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор пляжа:
партер.

Что то ты частенько употребляешь маргинал, партер..
Что с тобой не так?
Осталось 4 часа 13 минут, тебе тут жить, таким каким ты был, а ты еще разборки строишь с тем, кого тоде не будет через эти 3 часа..
Вы станете немного другими..
Форум тоже..
Без вас светлее что ли..
Так что пиши чего нибудь более нормального..
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