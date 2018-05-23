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§ NG.kz
Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 32671
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дома в районе Аэропорта покрасили в желтый цвет осенью, когда приезжал президент, типа как в Астане. А теперь закрашивают.
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§ Серый волк
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае
Серый волк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9610
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 23.05.18 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Южные овощеводы, сидящие на чемоданах, в цвет Ташкентский Дын будут жить некомильфо! :lol:
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Алмаз
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае




Отправлено: 23.05.18 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На кск когда дома будут красить интересно

чгк
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае




Отправлено: 23.05.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алмаз:
На кск когда дома будут красить интересно


а зачем? поясните.

§ CHINOIS
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае
CHINOIS


(Пользователи)
Сообщений: 199
Регистрация: 02.03.17
Отправлено: 23.05.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эволюция дело очень сложное и непредсказуемое. не важно, что крыша течет, отопления нет, в стенах щели, в которых сквозняки гуляют. Главное, чтобы халупа покрашена была в цвет, приятный ЕЛбасы....
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§ Макарыч
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 681
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 23.05.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
чгк:
а зачем? поясните.

Ветрозащита. Меньше стены от дождя мокнуть будут, а значит их теплосопротивление не будет снижаться. Да и просто стена более толстая на слой краски - дополнительная теплоизоляция ))

А если серьезно, то покрашенные дома реально симпатичнее. Серые однотипные навевают уныние. Я положительно отношусь к покраске.
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чгк
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае




Отправлено: 23.05.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
quote]Макарыч: А если серьезно, то покрашенные дома реально симпатичнее.

для проезжающих мимо кортежей из ауежай.
иначе бы никто их и не красил бы никогда .
я с этим намеком спросил.

мда
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае




Отправлено: 23.05.18 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Макарыч:
А если серьезно, то покрашенные дома реально симпатичнее. Серые однотипные навевают уныние. Я положительно отношусь к покраске.

Реально красиво смотрится и настроение подымает. :lol: :lol: :lol: :lol:

mila00000
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае




Отправлено: 23.05.18 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CHINOIS:
Эволюция дело очень сложное и непредсказуемое. не важно, что крыша течет, отопления нет, в стенах щели, в которых сквозняки гуляют. Главное, чтобы халупа покрашена была в цвет, приятный ЕЛбасы....

Вы упустили: и полные подвалы воды и летом, и зимой. Лучше бы насосную станцию построили, чтобы она круглосуточно качала.

гость
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае




Отправлено: 23.05.18 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
премьер приезжает в пятницу, ему белый нравится

Арман Костанай ютюб
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае




Отправлено: 23.05.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это мкрн Аэропорт д.25-26

Алмаз
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае




Отправлено: 23.05.18 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чгк
Ну ты понял зачем

Test
Re: Дома перекрашивают туда-сюда в Костанае




Отправлено: 23.05.18 - 20:35
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