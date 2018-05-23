Цитата: CHINOIS:

Эволюция дело очень сложное и непредсказуемое. не важно, что крыша течет, отопления нет, в стенах щели, в которых сквозняки гуляют. Главное, чтобы халупа покрашена была в цвет, приятный ЕЛбасы....

Вы упустили: и полные подвалы воды и летом, и зимой. Лучше бы насосную станцию построили, чтобы она круглосуточно качала.